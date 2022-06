Kate Middleton e il principe William appaiono insieme per la prima volta nel dipinto realizzato da Jamie Coreth. Più che un ritratto, quasi una fotografia. Che ne pensate? (Di giovedì 23 giugno 2022) Per la prima volta nella storia Kate Middleton e il principe William sono stati ritratti insieme. L’opera, realizzata dal pluripremiato artista Jamie Coreth, è stata mostrata al mondo oggi durante una visita dei Duchi nella contea del Cambridgeshire (foto: Jamie Coreth) È un dipinto o una fotografia? Sono in molti ad esserselo chiesto quando, questo pomeriggio, è stato svelato il nuovo ritratto ufficiale di Kate Middleton e del principe William. Il primo come coppia. Un evento di rara importanza, questo, che consolida sempre più i due Reali nella Storia. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022) Per lanella storiae ilsono stati ritratti. L’opera, realizzata dal pluripremiato artista, è stata mostrata al mondo oggi durante una visita dei Duchi nella contea del Cambridgeshire (foto:) È uno una? Sono in molti ad esserselo chiesto quando, questo pomeriggio, è stato svelato il nuovoufficiale die del. Il primo come coppia. Un evento di rara importanza, questo, che consolida sempre più i due Reali nella Storia. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU ...

Pubblicità

Cosmopolitan_IT : Dentro il super party per i 40 anni di William e Kate di Cambridge (dono di nonna Elisabetta) - VanityFairIt : La Duchessa di Cambridge ha puntato tutto sul verde smeraldo facendosi ritrarre con un abito in lamé di The Vampire… - vogue_italia : Lo sapevamo già, ma vogliamo ribadirlo: nessuna indossa il completo bianco come Kate Middleton. Ancora meglio, se r… - andreastoolbox : Il Principe William e Carlo avrebbero litigato a causa di Kate Middleton - Novella_2000 : Ancora tensioni a palazzo: William e Carlo ai ferri corti per via di Kate Middleton -