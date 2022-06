Juventus, torna di moda Paredes: già pronto il piano dei bianconeri (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri tornano alla carica per Paredes e avrebbero già in mente il piano per convincere il PSG a cedere l’argentino La Juventus torna alla carica per Leandro Paredes, centrocampista in uscita dal PSG. L’idea dei bianconeri è di acquistare un altro mediano dopo aver definito il ritorno a Torino di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea dei bianconeri sarebbe quella di riscattare Moise Kean dall’Everton con un anno di anticipo e offrire il cartellino dell’attaccante ai parigini in cambio di Paredes, che tornerebbe volentieri in Italia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: ino alla carica pere avrebbero già in mente ilper convincere il PSG a cedere l’argentino Laalla carica per Leandro, centrocampista in uscita dal PSG. L’idea deiè di acquistare un altro mediano dopo aver definito il ritorno a Torino di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea deisarebbe quella di riscattare Moise Kean dall’Everton con un anno di anticipo e offrire il cartellino dell’attaccante ai parigini in cambio di, che tornerebbe volentieri in Italia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

