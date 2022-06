Juventus, sirene inglesi per un terzino: si valuta la possibile cessione (Di giovedì 23 giugno 2022) La Juventus starebbe pensando alla possibile cessione di un terzino della rosa che sarebbe finito nel mirino di alcune squadre inglesi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non solo nuovi rinforzi in casa Juventus. Il direttore sportivo Federico Cherubini sta valutando anche le possibili cessioni che andrebbero a sfoltire la rosa bianconera. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Lastarebbe pensando alladi undella rosa che sarebbe finito nel mirino di alcune squadre. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non solo nuovi rinforzi in casa. Il direttore sportivo Federico Cherubini stando anche le possibili cessioni che andrebbero a sfoltire la rosa bianconera. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

PubblicitĂ

Tiarossi2 : RT @mattofra: ?? Sirene inglesi per #DeLigt ???? La juventus vorrebbe blindarlo ma dall’inghilterra spingono. Situazione da monitorare. ???? #… - FiloBarige993 : RT @mattofra: ?? Sirene inglesi per #DeLigt ???? La juventus vorrebbe blindarlo ma dall’inghilterra spingono. Situazione da monitorare. ???? #… - Vincenzo140893 : RT @mattofra: ?? Sirene inglesi per #DeLigt ???? La juventus vorrebbe blindarlo ma dall’inghilterra spingono. Situazione da monitorare. ???? #… - ZonaBianconeri : RT @mattofra: ?? Sirene inglesi per #DeLigt ???? La juventus vorrebbe blindarlo ma dall’inghilterra spingono. Situazione da monitorare. ???? #… - mattofra : ?? Sirene inglesi per #DeLigt ???? La juventus vorrebbe blindarlo ma dall’inghilterra spingono. Situazione da monitora… -