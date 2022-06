Juventus | possibile scambio Kean - Paredes

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lacontinua a concentrarsi sul centrocampo e, mentre sembra ormai fatta per il ritorno a Torino di Paul Pogba, la Gazzetta dello Sport i nsiste su un'altra indiscrezione, che ha come protagonisti Moisee Leandro. Il metronomo argentino del PSG piace ad Allegri , che sta cercando un giocatore proprio ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Juventus e PSG lavorano al possibile scambio Paredes-Kean - napolimagazine : GAZZETTA - Juventus e PSG lavorano al possibile scambio Paredes-Kean - apetrazzuolo : GAZZETTA - Juventus e PSG lavorano al possibile scambio Paredes-Kean - ArenaSportiva1 : ???? Nelle ultime ore si è fatta insistente la voce che voleva Leandro #Paredes viaggiare in direzione #Juventus. N… - AdriJuve64 : RT @ProfidiAndrea: ?? Gazzetta: '#Juventus, idea di scambio in vista col #PSG: i dettagli della possibile operazione' Segnali di Leandro #P… -

Lacontinua a concentrarsi sul centrocampo e, mentre sembra ormai fatta per il ritorno a Torino di Paul Pogba, la Gazzetta dello Sport i nsiste su un'altra indiscrezione, che ha come ...... intendono monetizzare quanto piùda una delle poche note liete della passata stagione. Latuttavia non è la sola a essersi mossa per il ragazzo genovese cresciuto nel Genoa, ...La Juve guarda in casa PSG per Paredes, un mediano con grandi qualità di impostazione. Possibile scambio con Kean, valutato 30 milioni.Jorge Mendes vorrebbe regalare un altro colpo alla Juventus dopo il colpo da urlo di Cristiano Ronaldo: nuova proposta ai bianconeri ...