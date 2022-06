Juventus-Pogba, a Milano l’incontro decisivo per la definizione del trasferimento (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tanto atteso incontro tra l’entourage di Paul Pogba, rappresentato dall’avvocatessa Rafaela Pimenta e i dirigenti della Juventus è andato in scena giovedì mattina a Milano. Un punto di calciomercato che le parti hanno voluto fare di persona proprio per definire gli ultimi dettagli propedeutici al ritorno del centrocampista francese in maglia bianconera. Sul tavolo ovviamente tutte le questioni economiche e fiscali relative al nuovo contratto di Pogba, per formalizzare e chiudere definitivamente la trattativa. Ma tra le parti si è parlato anche di Matthijs de Ligt, anche lui assistito dalla stessa agenzia – quella dei Raiola – sospeso tra il rinnovo di contratto con la Juventus e un primo interessamento del Chelsea. Le cifre del contratto di Pogba Ansa Paul ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tanto atteso incontro tra l’entourage di Paul, rappresentato dall’avvocatessa Rafaela Pimenta e i dirigenti dellaè andato in scena giovedì mattina a. Un punto di calciomercato che le parti hanno voluto fare di persona proprio per definire gli ultimi dettagli propedeutici al ritorno del centrocampista francese in maglia bianconera. Sul tavolo ovviamente tutte le questioni economiche e fiscali relative al nuovo contratto di, per formalizzare e chiudere definitivamente la trattativa. Ma tra le parti si è parlato anche di Matthijs de Ligt, anche lui assistito dalla stessa agenzia – quella dei Raiola – sospeso tra il rinnovo di contratto con lae un primo interessamento del Chelsea. Le cifre del contratto diAnsa Paul ...

