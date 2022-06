Juventus | Gazzetta dello Sport | “Rottura con Di Maria | pista abbandonata”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla, laappare sempre più lontana da Angel Di. Dopo l’ultima offerta bianconera, infatti, il talento argentino ha chiesto ancora tempo per decidere, senza dare quindi una risposta definitiva al club torinese. Laperò voleva chiudere il discorso in questa metà settimana e per questo sembra aver deciso di abbandonare laper l’ex. PSG. Il club di Agnelli ora valuta le possibili alternative, con Zaniolo e Berardi tra le prime scelte, per regalare ad Allegri il primo colpo in avanti.Face.