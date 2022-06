Juve, su De Ligt c'è anche il Manchester City (Di giovedì 23 giugno 2022) Aumentano le pretendenti per Matthijs de Ligt: come riferisce Alfredo Pedullà, c'è anche il Manchester City sul centrale della... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Aumentano le pretendenti per Matthijs de: come riferisce Alfredo Pedullà, c'èil Mstersul centrale della...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Pimenta, oggi incontro decisivo. Da Pogba a De Ligt, ecco i nomi sul tavolo - Gazzetta_it : Juve-De Ligt, a breve nuovo incontro per il rinnovo: perché ora diventa una priorità - forumJuventus : [Sky Sport] Incontro Juve-Pimenta in mattinata: chiusa la pratica Pogba che sarà a Torino ad inizio Luglio, si è pa… - Campanelli11 : Matthijs de Ligt è il miglior giocatore della rosa della Juventus,per valore assoluto, mentalità e dimensione inter… - Tiarossi2 : RT @_alessandra27_: Hakimi all'Inter? fenomeno Hakimi accostato alla Juve? gran pippone. per non parlare che stanno paragonando la vendita… -