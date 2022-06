Juve, Rabiot vuole la Premier: 4 club alla finestra (Di giovedì 23 giugno 2022) La Juventus potrebbe riuscire a piazzare in uscita Adrien Rabiot. Il francese vuole l'addio e secondo il Telegraph ha scelto la Premier... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Lantus potrebbe riuscire a piazzare in uscita Adrien. Il francesel'addio e secondo il Telegraph ha scelto la...

Pubblicità

forumJuventus : [GdS] Juve, centrocampo in bilico: solo Locatelli è incedibile. Arthur, Rabiot e Ramsey sul mercato e saranno valut… - Gazzetta_it : Juve-Atletico, incontro per Morata: offerti Kean, Rabiot o Zakaria - forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Rabiot è stato messo sul mercato e anche lui vuole lasciare la Juve ????… - sportli26181512 : Juve, Rabiot vuole la Premier: 4 club alla finestra: La Juventus potrebbe riuscire a piazzare in uscita Adrien Rabi… - qvvkk : RT @Gazzetta_it: Dall'Inghilterra: #Rabiot vuole la Premier. E su di lui non c'è solo il Chelsea... -