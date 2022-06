Juve, Pogba non ha mai fatto la differenza allo United. Torna in Italia perchè l’asticella si è abbassata | Primapagina (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 23:00:00 Fermi tutti! Quello che si dovrebbe fare, quello che non si fa, quello che si fa. Il procuratore Giovanni Branchini, nella sua recente intervista al “Corriere dello Sport” ha tracciato almeno una linea prospettica del calcio Italiano: programmazione, sguardo acuto sui giovani, pazienza e, in fondo, anche prendere atto che non possiamo coltivare sogni troppo fuori dalla nostra portata. Invece la sensazione è che ci comportiamo come quei nobili decaduti, illusi ancora da vecchi splendori, pieni di aspettative, col grande colpo dietro l’angolo. Ma i soldi sono pochi, lo spettacolo langue, la Lega di seria A non attira milioni di spettatori entusiasti (leggi: diritti). Al massimo, si sogna uno scudetto o uno tra i primi quattro posti. Fra chi sta più indietro ci si accontenta d’ “un gioco spumeggiante” alla ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 23:00:00 Fermi tutti! Quello che si dovrebbe fare, quello che non si fa, quello che si fa. Il procuratore Giovanni Branchini, nella sua recente intervista al “Corriere dello Sport” ha tracciato almeno una linea prospettica del calciono: programmazione, sguardo acuto sui giovani, pazienza e, in fondo, anche prendere atto che non possiamo coltivare sogni troppo fuori dalla nostra portata. Invece la sensazione è che ci comportiamo come quei nobili decaduti, illusi ancora da vecchi splendori, pieni di aspettative, col grande colpo dietro l’angolo. Ma i soldi sono pochi, lo spettacolo langue, la Lega di seria A non attira milioni di spettatori entusiasti (leggi: diritti). Al massimo, si sogna uno scudetto o uno tra i primi quattro posti. Fra chi sta più indietro ci si accontenta d’ “un gioco spumeggiante” alla ...

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - AlfredoPedulla : #Pogba: l’avv. #Pimenta a #Milano per incontrare la #Juve. Dal 14 dicembre (primo contatto) al 18 maggio (accordo):… - forumJuventus : [Sky Sport] Incontro Juve-Pimenta in mattinata: chiusa la pratica Pogba che sarà a Torino ad inizio Luglio, si è pa… - ArenaRosario : Comq il mercato che sta facendo la Juve da gennaio il poi mi piace, Anche se reputo Pogba un grande sopravvalutato… - JuvMania : Limati gli ultimi dettagli per il ritorno di #Pogba alla #Juventus. L'agente del francese, dopo l'incontro di oggi… -