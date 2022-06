Juve-Pogba, il ritorno è alle porte: incontro con Rafaela Pimenta per gli ultimi dettagli (Di giovedì 23 giugno 2022) Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è ormai dietro l'angolo. Le vacanze a Miami sono archiviate, così come lo sarà... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildi Paulallantus è ormai dietro l'angolo. Le vacanze a Miami sono archiviate, così come lo sarà...

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - Gazzetta_it : Juve-Pimenta, oggi incontro decisivo. Da Pogba a De Ligt, ecco i nomi sul tavolo - MissSmi38523209 : RT @NicoSchira: Sempre e solo #Juventus nella testa di Paul #Pogba da un mese e mezzo. Scelta fatta il 5 maggio e sempre mantenuta dal cent… - Biancon3ro1897 : RT @NicoSchira: Sempre e solo #Juventus nella testa di Paul #Pogba da un mese e mezzo. Scelta fatta il 5 maggio e sempre mantenuta dal cent… -