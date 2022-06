Juve a bocca aperta: offerta definitiva da 70 milioni più bonus (Di giovedì 23 giugno 2022) La Juventus è quasi definitivamente fuori dai giochi per il top player Con l’imminente arrivo di Pogba la Juventus ha trovato il centrocampista ideale per fare il salto di qualità… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Lantus è quasimente fuori dai giochi per il top player Con l’imminente arrivo di Pogba lantus ha trovato il centrocampista ideale per fare il salto di qualità… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Dario59452333 : @dan_ceres Di Maria tutta la vita è forte, è integro, non è un divo. Neymar è forte, salta 20partite a stagione da… - PrimeVideoIT : @juve_72 In bocca al lupoooooooo - FabioRussello : @dariopelle3 @Dogacho13 A dicembre ha detto che avrebbe fatto di tutto per tornare. Un po' come fece Bonucci nell… - DP_CMJ : La Juve in mano ai veri GOBBI! IN BOCCA AL LUPO IDOLO! ????? - juve_passion20 : In bocca al lupo a tutti,godetevela tutta,a scuola si incontrano persone speciali,professori che insegnano tutti,am… -