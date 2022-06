Judo | Giochi del Mediterraneo 2022 | i convocati dell’Italia Squadra ambiziosa | Lombardo la stella

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 giugno 2022) Mancano ormai pochi giorni al via deidelper quanto riguarda il, che sarà di scena a Orano (in Algeria) dal 29 giugno al 1° luglio. La spedizione azzurra sarà formata complessivamente da 14 atleti divisi equamente tra categorie maschili e femminili. Manuelper palmares è sicuramente la grandedellaitaliana e sarà uno dei principali favoriti per la medaglia d’oro nei 73 kg. Al femminile c’è grande curiosità per rivedere all’opera sul tatami Asya Tavano nei +78 kg dopo lo splendido bronzo europeo ottenuto a Sofia lo scorso 29 aprile, oltre ad un’altra giovane promessa come Martina Esposito nei 70 kg ed una Francesca Giorda alla ricerca della forma ottimale in questa sua nuova avventura nei 52 kg. Volley, ...