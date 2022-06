Jessica Selassie, nuovi sviluppi sulla donna che le rema contro. L’indiscrezione (Di giovedì 23 giugno 2022) La madre della nuova fidanzata di Barù contro Jessica Selassiè. La donna fa marcia indietro A seguito della nascita della nuova fan page a sostegno della coppia Barù-Ludovica, lo scenario social che emerge sembra non essere dei migliori. Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, un utente e fan della Selassiè avrebbe notato like sospetti – sotto alcuni commenti a sfavore dell’ex gieffina – da parte della madre di Ludovica Perissinotto, la nuova fiamma di Barù Gaetani. La rivelazione della notizia fa il giro del web e i social sobbalzano al pensiero che una donna adulta possa remare contro una ragazza della stessa età della figlia. Per questo motivo, la donna decide di fare un passo indietro e di eliminare i like della discordia per ripristinare ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 giugno 2022) La madre della nuova fidanzata di BarùSelassiè. Lafa marcia indietro A seguito della nascita della nuova fan page a sostegno della coppia Barù-Ludovica, lo scenario social che emerge sembra non essere dei migliori. Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, un utente e fan della Selassiè avrebbe notato like sospetti – sotto alcuni commenti a sfavore dell’ex gieffina – da parte della madre di Ludovica Perissinotto, la nuova fiamma di Barù Gaetani. La rivelazione della notizia fa il giro del web e i social sobbalzano al pensiero che unaadulta possareuna ragazza della stessa età della figlia. Per questo motivo, ladecide di fare un passo indietro e di eliminare i like della discordia per ripristinare ...

