Jessica e Lulù Selassiè | quel gesto “inaspettato” di Katia Ricciarelli | ecco quale

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 giugno 2022)ha sicuramente lasciato il “segno” nella Casa del Grande Fratello Vip, specie per via degli scivoloni contro le sorellee Clarissadi cui – francamente – avremmo fatto volentieri a meno.perProprio in questi giorni la ex moglie di Pippo Baudo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.