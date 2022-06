Jennifer Lopez lancia la manicure con dedica, trend dell’estate (Di giovedì 23 giugno 2022) Jennifer Lopez è innamoratissima. La sua storia d’amore con Ben Affleck procede a gonfie vele ed è diretta all’altare. Nel mezzo, la cantante si è concessa una manicure personalizzata e romantica che già detta tendenza. Jennifer Lopez non trattiene il romanticismo, non adesso che ha avuto una seconda possibilità con Ben Affleck. La loro storia d’amore aveva battuto il primo ciak nei primi Anni 2000 e, dopo un improvviso quanto atteso fidanzamento, i due avevano preso strade separate per poi ritrovarsi poco tempo fa. Sono trascorsi due decenni da allora, durante i quali ognuno ha vissuto la sua vita, avuto altri partner e figli. Eppure il grande amore non conosce ostacoli e pare non essere trascorso un giorno dalla loro separazione. Jennifer Lopez. Crediti: InstagramJLo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 giugno 2022)è innamoratissima. La sua storia d’amore con Ben Affleck procede a gonfie vele ed è diretta all’altare. Nel mezzo, la cantante si è concessa unapersonalizzata e romantica che già detta tendenza.non trattiene il romanticismo, non adesso che ha avuto una seconda possibilità con Ben Affleck. La loro storia d’amore aveva battuto il primo ciak nei primi Anni 2000 e, dopo un improvviso quanto atteso fidanzamento, i due avevano preso strade separate per poi ritrovarsi poco tempo fa. Sono trascorsi due decenni da allora, durante i quali ognuno ha vissuto la sua vita, avuto altri partner e figli. Eppure il grande amore non conosce ostacoli e pare non essere trascorso un giorno dalla loro separazione.. Crediti: InstagramJLo ...

