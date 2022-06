Iva Zanicchi, su Ballando con le stelle lascia tutti con il fiato sospeso: “Non è ancora tutto definito” (Di giovedì 23 giugno 2022) Iva Zanicchi fa un annuncio a sorpresa poi frena sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle il prossimo anno. Cosa ha rivelato la cantante? Iva Zanicchi è una nota cantante italiana, la quale sicuramente non ha bisogno di alcuna presentazione. La sua carriera infatti vanta tantissimi successi, premi e riconoscimenti ottenuti non soltanto in Italia, ma anche all’estero. L’abbiamo visto recentemente al Festival di Sanremo dove ha presentato un brano intitolato Voglio amarti che ha ottenuto un grandissimo successo. In questi ultimi giorni sembra che Iva abbia fatto discutere per un annuncio fatto a sorpresa e che riguarda una delle trasmissioni più popolari di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di Ballando con le stelle dove Iva sarà una delle protagoniste ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 giugno 2022) Ivafa un annuncio a sorpresa poi frena sulla sua partecipazione acon leil prossimo anno. Cosa ha rivelato la cantante? Ivaè una nota cantante italiana, la quale sicuramente non ha bisogno di alcuna presentazione. La sua carriera infatti vanta tantissimi successi, premi e riconoscimenti ottenuti non soltanto in Italia, ma anche all’estero. L’abbiamo visto recentemente al Festival di Sanremo dove ha presentato un brano intitolato Voglio amarti che ha ottenuto un grandissimo successo. In questi ultimi giorni sembra che Iva abbia fatto discutere per un annuncio fatto a sorpresa e che riguarda una delle trasmissioni più popolari di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando dicon ledove Iva sarà una delle protagoniste ...

Pubblicità

Mattiabuonocore : Questa settimana su Nuovo, Iva Zanicchi ci fa sapere che è “rimasta vergine fino a 27 anni poi ha recuperato con gli interessi” - PietroOcello : @parlosoloperme basta che non è stato per metterlo sulla pizza che vanno a mangiare tutti a casa di Iva Zanicchi. - ZeusMega : RT @Peppe_FN: 'Ciao cara, come stai? Lei non risponde più Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più Muore la speranza È vuota la sua stan… - PanariellinaIda : Che donna che energia che charme soprattutto che anima autentica genuina @iva_zanicchi piacere sentirla parlare sto… - MartaDjok : RT @ornella47381466: Meravigliosa chiacchierata con Iva Zanicchi. #ilunatici -