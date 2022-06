ItsArt | la “Netflix italiana” voluta da Franceschini affonda nelle perdite Tanto paghiamo noi

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu — Sulla carta sarebbe dovuta diventare la «tricolore», la piattaformadal ministro dei Beni culturali Darioper promuovere «lo spettacolo e la cultura, live, registrata, gratis e a pagamento, in Italia e nel mondo»; parliamo di, progetto rivelatosi un flop mostruoso che ha chiuso il bilancio 2021 conper oltre 7,4 milioni di euro.paga Cassa depositi e prestiti, cioè gli italiani, azionista di maggioranza con il 51%., la piattaforma diLo rivela il giornalista finanziario Andrea Giacobino nella newsletter Finanzadietrolequinte, portando allo scoperto i numeri del bilancio: nel 2021 ...

