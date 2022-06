Italia Team: parte l’avventura ai Giochi del Mediterraneo di Orano (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Italia Team vola ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Nel primo pomeriggio, la squadra Italiana, capitanata dal campione olimpico del karate, Luigi Busà, portabandiera assieme a Diana Bacosi nella cerimonia di apertura di sabato 25 giugno, è partita per l’Algeria per prendere parte alla 19esima edizione della manifestazione multidisciplinare riservata ai Paesi del Mediterraneo, in programma nel Paese nordafricano fino al 6 luglio. Sono stati circa 180 gli azzurri, primo gruppo dei 370 attesi complessivamente in Algeria, che si sono imbarcati all’aeroporto di Fiumicino su un volo Airbus A350/900 ITA Airways, partner del CONI, intitolato a “Marcello Lippi”, alla presenza del Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, che raggiungerà la squadra ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022) L’vola aideldi2022. Nel primo pomeriggio, la squadrana, capitanata dal campione olimpico del karate, Luigi Busà, portabandiera assieme a Diana Bacosi nella cerimonia di apertura di sabato 25 giugno, è partita per l’Algeria per prenderealla 19esima edizione della manifestazione multidisciplinare riservata ai Paesi del, in programma nel Paese nordafricano fino al 6 luglio. Sono stati circa 180 gli azzurri, primo gruppo dei 370 attesi complessivamente in Algeria, che si sono imbarcati all’aeroporto di Fiumicino su un volo Airbus A350/900 ITA Airways, partner del CONI, intitolato a “Marcello Lippi”, alla presenza del Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, che raggiungerà la squadra ...

