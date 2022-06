Italia, è ufficiale: Mancini rassegnato alla nuova mazzata per la Nazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Italia di Roberto Mancini nella giornata di oggi ha ricevuto un’altra brutta notizie: continua a piovere sul bagno per il ct di Jesi Non è un periodo favorevole per l’Italia. Il ct Roberto Mancini è costretto a vivere controcorrente. Da quando il tecnico di Jesi ha rilevato il timone della Nazionale da Gian Piero Ventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022) L’di Robertonella giornata di oggi ha ricevuto un’altra brutta notizie: continua a piovere sul bagno per il ct di Jesi Non è un periodo favorevole per l’. Il ct Robertoè costretto a vivere controcorrente. Da quando il tecnico di Jesi ha rilevato il timone dellada Gian Piero Ventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

dellorco85 : Da oggi, 21 giugno, sul sito ufficiale del governo tedesco è disponibile una lista degli armamenti che la #Germania… - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - TuttoTechNet : Il nuovo PlayStation Plus è disponibile in Italia da oggi: ecco piani e prezzi - intoscana : Il mondo del tartufo può festeggiare uno dei più preziosi riconoscimenti: l’iscrizione ufficiale nella lista… - Museo_MAXXI : Il percorso espositivo della mostra #MAXXIBVLGARIPRIZE si apre con 'Gaddafi in Rome: Notes for a Film', di… -