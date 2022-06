Italia e altri 4 paesi, stop auto a benzina slitti al 2040 (Di giovedì 23 giugno 2022) Italia, Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia hanno presentato un documento che propone di posticipare l'eliminazione dei motori a combustione dal 2035 al 2040 e di ridurre le emissioni di CO2 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022), Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia hanno presentato un documento che propone di posticipare l'eliminazione dei motori a combustione dal 2035 ale di ridurre le emissioni di CO2 ...

Pubblicità

elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - rtl1025 : ?? Sono 56.166 i nuovi contagi da #Covid in Italia oggi, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano, i… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Gli altri frenano sulle armi. In Italia è vietato parlarne ?? - DomenicoSortino : RT @a_meluzzi: Costruiamo grande Fronte Aperto del Dissenso dal Partito Comunista di Rizzo fino Primato Nazionale passando attraverso il pa… - marilenagasbar1 : RT @a_meluzzi: Costruiamo grande Fronte Aperto del Dissenso dal Partito Comunista di Rizzo fino Primato Nazionale passando attraverso il pa… -