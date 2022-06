Italia a rischio siccità: come evitare gli sprechi di acqua oggi tanto preziosa (Di giovedì 23 giugno 2022) L’emergenza siccità in Italia è ormai una realtà, a causa delle temperature elevate e della mancanza di precipitazioni. Ecco quindi come non sprecare una goccia d’acqua. La situazione del nostro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 giugno 2022) L’emergenzainè ormai una realtà, a causa delle temperature elevate e della mancanza di precipitazioni. Ecco quindinon sprecare una goccia d’. La situazione del nostro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - fattoquotidiano : 770MILA POVERI IN PIU' Conflitto e prezzi impazziti tagliano le stime di crescita. A rischio il 17% delle imprese U… - enpaonlus : Caldo sull’Italia, a rischio anche cani, gatti e altri animali: ecco come proteggerli - La Stampa - mrbassetti : RT @BimbePeppe: Il Po è in secca, tutto il Nord Italia a rischio serio di razionamento idrico, e #lapeggiore_destra_di_sempre in Europa vot… - AnnaSisti1 : RT @BimbePeppe: Il Po è in secca, tutto il Nord Italia a rischio serio di razionamento idrico, e #lapeggiore_destra_di_sempre in Europa vot… -