Italbasket, Pozzecco a 48 ore dalla sfida contro la Slovenia: “Emozione incredibile esordire a Trieste” (Di giovedì 23 giugno 2022) Mancano solamente 48 ore all’amichevole di Trieste tra l’Italbasket e la Slovenia, che ha annunciato la presenza sul parquet della sua star Luka Doncic. Ma sabato sarà anche il giorno dell’esordio sulla panchina di Gianmarco Pozzecco, che oggi ha parlato in conferenza stampa: “Per me sarà un’Emozione grande, perché esordire sulla panchina azzurra e per di più nella mia città è qualcosa che non immaginavo neanche lontanamente. Il mio obiettivo è quello di avvicinare il più possibile la Nazionale alla gente, spingendo anche i miei giocatori a farlo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, sono convinto che serva un’identità di gioco precisa a prescindere dai giocatori che avremo la possibilità di convocare. Questo è ciò che ci siamo prefissati con il mio staff tecnico fin dal primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Mancano solamente 48 ore all’amichevole ditra l’e la, che ha annunciato la presenza sul parquet della sua star Luka Doncic. Ma sabato sarà anche il giorno dell’esordio sulla panchina di Gianmarco, che oggi ha parlato in conferenza stampa: “Per me sarà un’grande, perchésulla panchina azzurra e per di più nella mia città è qualcosa che non immaginavo neanche lontanamente. Il mio obiettivo è quello di avvicinare il più possibile la Nazionale alla gente, spingendo anche i miei giocatori a farlo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, sono convinto che serva un’identità di gioco precisa a prescindere dai giocatori che avremo la possibilità di convocare. Questo è ciò che ci siamo prefissati con il mio staff tecnico fin dal primo ...

Pubblicità

bolognabasket : Sabato @Italbasket - Slovenia. Pozzecco: sarà emozionante - paoloangeloRF : “Dai poz è il tuo momento fai vedere chi sei anche in panchina “ Augusto abbondanza @RadioItalia notizie su… - 1000Cuori : ?? Italbasket, Recalcati: 'Pozzecco è un allenatore molto attento ai dettagli, avremo una squadra competitiva' ?? - mariamrqb : RT @Eurosport_IT: ??? Pozzecco al suo primo giorno di scuola tra responsabilità, 'ni' e la Nba! ?????? Per le parole complete… - DavideFuma : RT @Eurosport_IT: ??? Pozzecco al suo primo giorno di scuola tra responsabilità, 'ni' e la Nba! ?????? Per le parole complete… -