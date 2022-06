Israele | scoperta moschea di 1200 anni fa nel deserto del Negev

Pubblicità

andreastoolbox : Una nuova e incredibile scoperta in Israele lascia tutti senza fiato - Mauro73432329 : -

SiViaggia

Quattro giornate e quattro serate dedicate al piacere della. È questa l'atmosfera che ha invaso Senigallia per la dodicesima edizione di Fosforo: la ...e lo spettacolare Ori Weyl dacon ...Le mutazioni del Covid non hanno reso inutile la vaccinazione. Parola di Cyrille Cohen , immunologo e consulente del governo di, Paese che nei mesi di pandemia ha spesso anticipato gli scenari. Scenari che non promette sempre bene: 'Il problema è che non sappiamo quale variante sarà dominante in autunno. Se sarà ancora ... Una nuova e incredibile scoperta lascia tutti senza fiato Gli archeologi israeliani, durante gli scavi nella citta' beduina di Rahat nel deserto del Negev, hanno scoperto i resti di un'antica ...La scoperta è avvenuta nel Sud di Israele e secondo esperti e studiosi di antichità, questo reperto potrebbe spiegare il passaggio dal cristianesimo all’Islam, avvenuto nella popolazione che ...