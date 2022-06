Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi non sarà risarcito? Le regole del contratto (Di giovedì 23 giugno 2022) Edoardo Tavassi ha abbandonato l’Isola dei Famosi per un grave infortunio al ginocchio capitato a dieci giorni dalla finale. Il risarcimento dell’ex concorrente è il tema caldo in vista della puntata finale. Il fratello di Guendalina era uno dei favoriti alla vittoria finale e un incidente di percorso capitato sulla spiaggia non gli ha permesso di lottare per questo trionfo. Patrizia Bonetti ha lasciato il programma per delle ustioni riportate durante una prova ed è stata risarcita economicamente, ma per Edoardo Tavassi le cose potrebbero non andare nello stesso modo. Isola dei Famosi 2022, nessun risarcimento pet Edoardo Tavassi? Uno dei punti cardini del contratto che un concorrente ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 giugno 2022)ha abbandonato l’deiper un grave infortunio al ginocchio capitato a dieci giorni dalla finale. Il risarcimento dell’ex concorrente è il tema caldo in vista della puntata finale. Il fratello di Guendalina era uno dei favoriti alla vittoria finale e un incidente di percorso capitato sulla spiaggia non gli ha permesso di lottare per questo trionfo. Patrizia Bonetti ha lasciato il programma per delle ustioni riportate durante una prova ed è stata risarcita economicamente, ma perle cose potrebbero non andare nello stesso modo.dei, nessun risarcimento pet? Uno dei punti cardini delche un concorrente ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - _Carabinieri_ : Antalya (TUR), Campionati Europei Assoluti di Scherma: ??nella spec. spada per Fiamingo, Santuccio, Isola e Navarria… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Mafara72 : RT @H24Montesacro: Il Parco dei Sassi diventa 'isola antimovida'. Via al bando per l'iniziativa cultura dell'estate - - wiolas : RT @GioiaKiss: ... E meno male che hanno fatto mangiare qualcosa di buono a Carmen e Nicolas... ???? Ogni scusa è buona per far mangiare Carm… -