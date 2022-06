Inter, rinnovo annuale per Cordaz: «Contento di rimanere qui» (Di giovedì 23 giugno 2022) Alex Cordaz ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter fino all’estate del 2023. Le dichiarazioni del portiere dopo la firma Tempo di rinnovi in casa Inter. Oggi è arrivata anche la firma del portiere Alex Cordaz. Estensione fino al giugno del 2023 per l’estremo difensore, che ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: «rinnovo firmato? Si si. Sono molto Contento di restare un altro anno qui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Alexha firmato ildi contratto con l’fino all’estate del 2023. Le dichiarazioni del portiere dopo la firma Tempo di rinnovi in casa. Oggi è arrivata anche la firma del portiere Alex. Estensione fino al giugno del 2023 per l’estremo difensore, che ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: «firmato? Si si. Sono moltodi restare un altro anno qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

