Inter, Lautaro non si ferma: l’allenamento insieme ad Agustina | VIDEO (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo vacanze e relax, Lautaro Martinez vuole farsi trovare pronto in vista della prossima stagione con l'Inter. Ecco l'allenamento del 'toro' insieme alla moglie Agustina. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo vacanze e relax,Martinez vuole farsi trovare pronto in vista della prossima stagione con l'. Ecco l'allenamento del 'toro'alla moglie

Pubblicità

Inter : ?? | #BestCelebration Parte destra del tabellone: l'esultanza con gol allo scadere di @Alexis_Sanchez in supercoppa… - FBiasin : #Inter-attacco: - #Lukaku è la priorità, offerta salita a 7 più bonus. - #Dybala resta un obiettivo, ma prima bis… - AlfredoPedulla : #Lautaro vuole restare a OGNI COSTO. Ne abbiamo già parlato, aggiungiamo: il #Tottenham presenterà una proposta da… - PPrisco57 : RT @FusatoRiccardo: Leggo da 10 giorni: dybala-lukaku-lautaro non possono giocare insieme. Dybala: e' mezzo rotto all'inter non serve. Con… - JeessyJ_ : RT @90ordnasselA: “Ci sono determinati giocatori che hanno lo scudetto dell’inter tatuato nel cuore. Gli Skriniar, i Barella, i Lautaro son… -