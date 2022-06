Inter, il fattore Lukaku dietro al rallentamento per Dybala. E ora il Milan ha due motivi per prenderlo (Di giovedì 23 giugno 2022) Doveva essere il primo acquisto, sicuro, dell’Inter e invece Paulo Dybala da punto esclamativo si sta trasformando in punto Interrogativo.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Doveva essere il primo acquisto, sicuro, dell’e invece Pauloda punto esclamativo si sta trasformando in puntorogativo....

Pubblicità

cmdotcom : Inter, il fattore #Lukaku dietro al rallentamento per #Dybala. E ora il #Milan ha due motivi per prenderlo - max_cromax : @dorinileonardo @F1N1no La fattibilità potenziale c'é tutta in effetti. Queste sono quelle opportunità/possibilità… - razorback7851 : @_treacherous_13 Sarei stupito da una soluzione che si arranchi oltre il mese di luglio. Io dall'Inter mi aspetto d… - ciarmalis : fattore ambientale inter è main driver lukaku ha detto si a progettointer con e senza conte e no a londra senza c… - Alessio04275880 : @Venom_1908 Fattore importante è il mondiale. Ha bisogno di giocare con continuità. Non penso che all’Inter lo possa fare -