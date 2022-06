Inter: Dybala resta in pugno, ma serve la svolta (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Inter ha chiuso il colpo Dybala? Non ancora, ma ha sicuramente l'argentino in pugno. Quello che ancora manca è l'accelerata... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) L'ha chiuso il colpo? Non ancora, ma ha sicuramente l'argentino in. Quello che ancora manca è l'accelerata...

Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - SimoneTogna : In un noto hotel del centro di Milano ad un passo dalla sede nerazzurra ?? vediamo quando incontrerà l’#inter (o se… - sportli26181512 : Inter: Dybala resta in pugno, ma serve la svolta: L'Inter ha chiuso il colpo Dybala? Non ancora, ma ha sicuramente… - biscone69 : RT @noiverinteristi: Pedullà - Un’ultima cosa su Dybala: se l’offerta Inter di pochi giorni fa era di 5,5-6 milioni a stagione, com’è possi… -