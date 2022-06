Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - FBiasin : #Inter-attacco: - #Lukaku è la priorità, offerta salita a 7 più bonus. - #Dybala resta un obiettivo, ma prima bis… - SimoneTogna : In un noto hotel del centro di Milano ad un passo dalla sede nerazzurra ?? vediamo quando incontrerà l’#inter (o se… - CalcioOggi : Inter, Dybala ora ha fretta. E il Milan osserva la situazione - La Gazzetta dello Sport - Grandebuio00 : RT @Gazzetta_it: Inter, Dybala ora ha fretta. E il Milan osserva la situazione #calciomercato -

Dopo mesi passati a sentire di accordo trovato trae l', di firma a un passo, di dettagli da limare che non precludono un affare ormai chiuso ecco che la trattativa sembra riaprirsi. L'...In taglio basso spazio agli obiettivi delle altre squadre: 'sbrigati ', ' Paredes, Juve prendimi '. ' Rivoluzione Pogba ' titola in prima pagina Tuttosport : 'L'arrivo del francese ...Mkhitaryan ieri a Milano per visite e firma, tifosi freddi sul ritorno di Romelu. Solo cedendo un big come Skriniar si può arrivare a Paulo ...Denis Biavati, tecnico del Bologna Under 17, è comprensibilmente euforico dopo la conquista dello scudetto di categoria arrivato dopo una pazza rimonta da 0-2 a 3-2 completata ai ...