Inter, Dybala in attesa. Nuovo incontro per il disgelo: il punto | Primapagina (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 23:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di Calciomercato.com: Lukaku è blindato, nelle ultime 48 ore l'Inter ha schiacciato il piede sull'acceleratore e chiuso definitivamente l'accordo con il Chelsea per arrivare al centravanti belga. La carica di euforia è tangibile a Milano, tuttavia, manca uno per far 31. Perché Paulo Dybala non è un dettaglio, ma un fattore che determina e la sua presenza sposta gli equilibri della rosa da affidare a Simone Inzaghi. Ma che fase sta attraversando la trattativa? L'ultimo dialogo tra Beppe Marotta e Jorge Antun aveva marcato una netta distanza, mai colmata in questi ultimi giorni. E in Viale della liberazione ritengono eccessive sia le richieste personali avanzate da Antun che il compenso richiesto per il suo assistito. Sarà necessario rivedersi, forse ...

