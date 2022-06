Inter, che assist dall’Argentina: l’annuncio del presidente scuote il mercato (Di giovedì 23 giugno 2022) l’annuncio importante arriva dall’Argentina ed è diretto all’Inter. Per Beppe Marotta una nuova soluzione per la cessione di uno dei nerazzurri. Non soltanto il mercato in entrata. Quello che tiene banco in casa Inter riguarda anche le cessioni, che vedono al centro dell’attenzione soprattutto quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022)importante arrivaed è diretto all’. Per Beppe Marotta una nuova soluzione per la cessione di uno dei nerazzurri. Non soltanto ilin entrata. Quello che tiene banco in casariguarda anche le cessioni, che vedono al centro dell’attenzione soprattutto quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - AlfredoPedulla : Visite in agenda #Inter: #Mkhitaryan e #Lukaku. Poi vediamo l’effetto che fa su tutto il resto - StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - luigiscortecci : RT @marifcinter: #Damiani: “Mi pare che l’Inter abbia perso lo scudetto per 2 punti quindi senza l’errore di Radu avrebbe perso lo stesso.… - Baldo14603459 : RT @F1N1no: Neymar e Ronaldo. Senza entrare nel merito tecnico delle varie operazioni, inizio a leggere che sono impossibili alla Juve per… -