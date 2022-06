Insulti, fare minaccioso e degrado ambientale alle spalle della Caserma della Polizia municipale (Di giovedì 23 giugno 2022) MONREALE – Bottiglie di birra in frantumi, schiamazzi notturni sino alle ore 04:00 e una scritta omofoba (“tu che stai leggendo sei gay/lesbica”) a deturpazione di una facciata rifatta da pochi anni. Ci troviamo in via Marconi, a Monreale, a pochi metri dalla Caserma della Polizia municipale. Ci troviamo in una via dove il tempo sembra essersi fermato, cristallizzato nell’azione di infliggere al prossimo “sofferenza gratuita” corredata dal dramma dell’impunità recidivante. Ma chi denuncia il fatto, in rappresentanza dei residenti, non ci sta, non si rassegna decidendo di rendere pubblico un problema ormai diventato intollerabile. Un problema, comunque, già noto alle Forze dell’Ordine, il quale pronto intervento si è dimostrato inutile e del tutto fallimentare ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 23 giugno 2022) MONREALE – Bottiglie di birra in frantumi, schiamazzi notturni sinoore 04:00 e una scritta omofoba (“tu che stai leggendo sei gay/lesbica”) a deturpazione di una facciata rifatta da pochi anni. Ci troviamo in via Marconi, a Monreale, a pochi metri dalla. Ci troviamo in una via dove il tempo sembra essersi fermato, cristallizzato nell’azione di infliggere al prossimo “sofferenza gratuita” corredata dal dramma dell’impunità recidivante. Ma chi denuncia il fatto, in rappresentanza dei residenti, non ci sta, non si rassegna decidendo di rendere pubblico un problema ormai diventato intollerabile. Un problema, comunque, già notoForze dell’Ordine, il quale pronto intervento si è dimostrato inutile e del tutto fallimentare ...

Pubblicità

alfex46 : @beard_333 Quello che chiedo da ieri ed a cui continuo a non ricevere risposta (solo insulti e blocchi vari) è: il… - AseroGiovanna : RT @VivoLibera: La separazione tra Di Maio e Conte è un divorzio tra due servi di Draghi, non comprendo quei grillonzi che stanno riempiend… - samulazza : @alessan70089213 @cenciokcab Vabbe ma qua stava rispondendo agli insulti di ibra, è un altro discorso, uno che vuol… - PalmiraCedrone : RT @VivoLibera: La separazione tra Di Maio e Conte è un divorzio tra due servi di Draghi, non comprendo quei grillonzi che stanno riempiend… - max_cromax : @1999desa Ma ci sei o ci fai? Questo qui va in giro ad insultare la gente. Ho gli screen degli insulti. C’è menzion… -