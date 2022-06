Insieme per il futuro, storia già scritta di una formazione politica inutile (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Insieme per il futuro, o Insieme per la morte. politica, s’ìntenda. Il nome della formazione scissionista di Luigi Di Maio conta poco, nella sua banalità. La sostanza, ben più rilevante, è ciò a cui prestare attenzione. Insieme per il futuro, i 60 parlamentari vicini a “Giggino” Dopo una figuraccia come quella del Movimento 5 Stelle “originale”, ormai perdurante da anni, nuovamente rinnovata dall’ultima performance di Giuseppe Conte che “tuona” contro l’invio di armi e poi ribadisce il “pieno sostegno” al governo Draghi, ci attendiamo nuove incredibili imprese anche dal Movimento fake, o quel che sarà la formazione appena nata in Parlamento sotto la sapiente guida di Luigi Di Maio. Insieme per il futuro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu –per il, oper la morte., s’ìntenda. Il nome dellascissionista di Luigi Di Maio conta poco, nella sua banalità. La sostanza, ben più rilevante, è ciò a cui prestare attenzione.per il, i 60 parlamentari vicini a “Giggino” Dopo una figuraccia come quella del Movimento 5 Stelle “originale”, ormai perdurante da anni, nuovamente rinnovata dall’ultima performance di Giuseppe Conte che “tuona” contro l’invio di armi e poi ribadisce il “pieno sostegno” al governo Draghi, ci attendiamo nuove incredibili imprese anche dal Movimento fake, o quel che sarà laappena nata in Parlamento sotto la sapiente guida di Luigi Di Maio.per il...

