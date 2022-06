Insieme per il futuro, Luigi Di Maio all’assemblea del nuovo gruppo: «Molti hanno chiesto di aderire» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori», ha detto Luigi Di Maio in merito alle adesioni a Insieme per il futuro, il nuovo gruppo parlamentare nato dalla scissione con il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri è intervenuto durante la prima assemblea dei gruppi parlamentari della nuova formazione, in corso alla Camera, durante la quale si sono decisi anche i capigruppo di Ipf. Ha dichiarato che la presenza di Ipf darà «stabilità al governo»: «Basta sovranismi e populismi». Ai vertici sono stati scelti tre fedelissimi. Primo Di Nicola è stato eletto capogruppo al Senato, mentre Iolanda Di Stasio sarà alla guida ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «di, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori», ha dettoDiin merito alle adesioni aper il, ilparlamentare nato dalla scissione con il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri è intervenuto durante la prima assemblea dei gruppi parlamentari della nuova formazione, in corso alla Camera, durante la quale si sono decisi anche i capidi Ipf. Ha dichiarato che la presenza di Ipf darà «stabilità al governo»: «Basta sovranismi e populismi». Ai vertici sono stati scelti tre fedelissimi. Primo Di Nicola è stato eletto capoal Senato, mentre Iolanda Di Stasio sarà alla guida ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : I parlamentari fedeli a Di Maio fondano alla Camera e al Senato il gruppo “Insieme per il futuro”. Stipendio. @stampasgarbi @Adnkronos - FBiasin : Milan #Skriniar scelto come testimonial per il nuovo pallone della #SerieA. La #SerieA lotta insieme a noi. - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione del gruppo Insiem… - EnricoEnrico197 : RT @chiaralucetw: I fuoriusciti dal #m5s con #DiMaio erano in scadenza doppio mandato, ciò vuol dire che per statuto non si sarebbero potu… - semprelibri : RT @ImSophiaPLMS: Il Correlativo oggettivo (Objective correlative) di T.S. Eliot, un modo per evocare emozioni. Un insieme di oggetti, un… -