Indice di liquidità | Lotito festeggia la decisione del Tar | «Alla fine vinco sempre»

Si mostra parecchio soddisfatto il presidente della Lazio Claudio Lotito che – intercettato a margine della mostra "Uniformi & Casacche", organizzata dall'Esercito Italiano e dal Lazio Museum – ha rilasciato alcune battute ai giornalisti presenti. «Sono molto impegnato in questo periodo», ha detto «ma come vedete, Alla fine, vinco sempre». Lotito non poteva che riferirsi Alla decisione del Tar del Lazio, che ha respinto il contro-ricorso presentato dAlla Figc in merito Alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di accogliere il ricorso della Lega sul tema dell'Indice di liquidità, che in base alle nuove norme sarebbe diventato un requisito per l'ammissione al ...

