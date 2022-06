In Italia 56.166 casi di Covid, 75 morti, positività al 22,6% (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. Sono 56.166 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 53.905 di ieri ma soprattutto i 36.573 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 248.042 (ieri 46.512) con il tasso di positività che sale ancora dal 21,9% al 22,6%, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 75 (ieri 50). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.967. Le terapie intensive (ieri +10) sono rimaste invariate e sono ferme a 216, con 31 ingressi giornalieri, mentre continua a crescere il numero dei pazienti nei reparti ordinari: 117 in più (ieri +144) per un totale di 5.064 ricoverati. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 8.507 contagi, seguita da Lazio (+6.879), Veneto (+6.154), Campania (+5.407) e Sicilia ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in. Sono 56.166 i nuovinelle ultime 24 ore, contro i 53.905 di ieri ma soprattutto i 36.573 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 248.042 (ieri 46.512) con il tasso diche sale ancora dal 21,9% al 22,6%, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 75 (ieri 50). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.967. Le terapie intensive (ieri +10) sono rimaste invariate e sono ferme a 216, con 31 ingressi giornalieri, mentre continua a crescere il numero dei pazienti nei reparti ordinari: 117 in più (ieri +144) per un totale di 5.064 ricoverati. La regione con il maggior numero diè la Lombardia con 8.507 contagi, seguita da Lazio (+6.879), Veneto (+6.154), Campania (+5.407) e Sicilia ...

