In Ecuador, dove da giorni ci sono manifestazioni contro il governo, le autorità hanno perso il controllo della città di Puyo, il centro delle proteste (Di giovedì 23 giugno 2022) Mercoledì in Ecuador, dove da giorni vanno avanti grosse proteste contro il governo conservatore del presidente Guillermo Lasso, il ministro dell’Interno Patricio Carrillo ha dichiarato in conferenza stampa che le autorità hanno perso il controllo della città di Puyo, che Leggi su ilpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Mercoledì indavanno avanti grosseilconservatore del presidente Guillermo Lasso, il ministro dell’Interno Patricio Carrillo ha dichiarato in conferenza stampa che leilllodi, che

Pubblicità

ilpost : In Ecuador, dove da giorni ci sono manifestazioni contro il governo, le autorità hanno perso il controllo della cit… - ChrisPeverieri : #Ecuador | Altre immagini della repressione nei pressi dell’Università Salesiana. Come pretende dialogare il gover… - escorpioojefa : RT @Ric746: E pure in #Ecuador, dove governa l'ennesimo governo liberale fantoccio US, il popolo si è rotto i coglioni. - Rosyfree74 : RT @Ric746: E pure in #Ecuador, dove governa l'ennesimo governo liberale fantoccio US, il popolo si è rotto i coglioni. - ANaturesio63bis : RT @Ric746: E pure in #Ecuador, dove governa l'ennesimo governo liberale fantoccio US, il popolo si è rotto i coglioni. -