Il viaggio mediorientale di Biden tra voto israeliano e obiettivi strategici

(Di giovedì 23 giugno 2022) Antony Blinken ha telefonato a Naftali Bennett e Yair Lapid 24 ore dopo il loro annuncio sull’impossibilità di continuare con l’attuale maggioranza di governo in Israele e sulla volontà di portare alalla Knesset il provvedimento per lo scioglimento dello stesso Parlamento per procedere entro fine ottobre a nuove elezioni (le quinte in quattro anni). Il segretario di Stato americano ha parlato con il primo ministro e il ministro degli Esteri che, dopo ilparlamentare, prenderà le redini del governo, della situazione politica, dei rapporti bilaterali, del coordinamento sulle questioni regionali e globali e della visita in Israele del presidente Joeprevista a metà luglio. Le note diffuse dal dipartimento di Stato (qui quella della telefonata con Bennett, qui quella relativa al colloquio con Lapid) sono pressoché ...

