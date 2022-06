(Di giovedì 23 giugno 2022) Antony Blinken ha telefonato a Naftali Bennett e Yair Lapid 24 ore dopo il loro annuncio sull’impossibilità di continuare con l’attuale maggioranza di governo in Israele e sulla volontà di portare alalla Knesset il provvedimento per lo scioglimento dello stesso Parlamento per procedere entro fine ottobre a nuove elezioni (le quinte in quattro anni). Il segretario di Stato americano ha parlato con il primo ministro e il ministro degli Esteri che, dopo ilparlamentare, prenderà le redini del governo, della situazione politica, dei rapporti bilaterali, del coordinamento sulle questioni regionali e globali e della visita in Israele del presidente Joeprevista a metà luglio. Le note diffuse dal dipartimento di Stato (qui quella della telefonata con Bennett, qui quella relativa al colloquio con Lapid) sono pressoché ...

Pubblicità

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Il viaggio mediorientale di Biden tra voto israeliano e obiettivi strategici ?? L’articolo di @GabrieleCarrer e @de_f_t… - formichenews : Il viaggio mediorientale di Biden tra voto israeliano e obiettivi strategici ?? L’articolo di @GabrieleCarrer e… - SinemCngz : RT @de_f_t: La tappa turca del viaggio di bin Salman nella regione mediorientale è interessante perché dimostra come certe attività riguard… - de_f_t : La tappa turca del viaggio di bin Salman nella regione mediorientale è interessante perché dimostra come certe atti… -

Formiche.net

Al centro del tourdell'americano ci saranno infatti i rapporti tra Israele e mondo arabo del Golfo, in particolare con l'Arabia Saudita, altra tappa del suo. La Casa Bianca sta ...... di entrare anch'essi negli "Accordi di Abramo" e nel "Club Med" della geopolitica. ...insidioso Ed è in tale scenario che Biden si appresta a visitare Israele. Gli Stati Uniti ... Il viaggio mediorientale di Biden tra voto israeliano e obiettivi strategici Al centro del tour mediorientale dell’americano ci saranno infatti i rapporti tra Israele e mondo arabo del Golfo, in particolare con l’Arabia Saudita, altra tappa del suo viaggio. La Casa ...Giacomo Gentile, responsabile progetti di Pro Terra Sancta in Siria e in Libano, riporta alcune notizie dal suo viaggio di durata quadrimestrale in Siria; nelle sue parole, si leggono bene le consegue ...