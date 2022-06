Pubblicità

globalistIT : - okwlor : RT @Marghe0855: Una bella frase di Falcone riportata dal senatore Nicola Morra: 'Dove comanda la mafia i posti nelle istituzioni vengono t… - Giancar70336148 : RT @Marghe0855: Una bella frase di Falcone riportata dal senatore Nicola Morra: 'Dove comanda la mafia i posti nelle istituzioni vengono t… - marisaconca : RT @Marghe0855: Una bella frase di Falcone riportata dal senatore Nicola Morra: 'Dove comanda la mafia i posti nelle istituzioni vengono t… - InfinitoIsacco : RT @Marghe0855: Una bella frase di Falcone riportata dal senatore Nicola Morra: 'Dove comanda la mafia i posti nelle istituzioni vengono t… -

Globalist.it

Così ilNicola(ex pentastellato ora al Misto) intervenuto al Tg Plus di Cusano Italia TV all'indomani della scissione del M5S. 'Non voglio essere maestro ma andiamo a controllare i ...... in un'interrogazione al presidente del Consiglio, i senatori Corrado, Granato, Abate, Lannutti, Angrisani del gruppo Cal (Costituzione, ambiente lavoro) e delNicoladel Gruppo Misto. ... Il senatore Morra: “La scissione era prevedibile, da mesi il Movimento era un campo di battaglia” Così il senatore Nicola Morra (ex pentastellato ora al Misto) intervenuto al Tg Plus di Cusano Italia TV all'indomani della scissione del M5S.Il senatore M5s: "Il Movimento si era trasformato da tempo in un campo di battaglia fra forze contrapposte che volevano assumere la leadership, se non ...