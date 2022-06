Il ristoratore omofobo che strappa lo spray antizanzare a un ragazzo: “A quelli come te non lo do” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Io a quelli come te non lo voglio dare lo spray antizanzare’, guardandomi con disprezzo”. In che senso quelli come me? Si sarà chiesto il ragazzo a cena in un ristorante a Savelletri di Fasano, vittima di un (ennesimo) episodio di discriminazione. “Ero appena uscito da lavoro, ancora in abito – racconta il giovane -. Quando ho provato a prendere lo spray per spruzzarmene un po’ anch’io, il proprietario del ristorante in maniera molto aggressiva mi è venuto incontro e me lo ha strappato dalle mani dicendo ‘Io a quelli come te non lo voglio dare lo spray antizanzare’, guardandomi con disprezzo”. “Io a quelli come te non lo voglio dare ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Io ate non lo voglio dare lo’, guardandomi con disprezzo”. In che sensome? Si sarà chiesto ila cena in un ristorante a Savelletri di Fasano, vittima di un (ennesimo) episodio di discriminazione. “Ero appena uscito da lavoro, ancora in abito – racconta il giovane -. Quando ho provato a prendere loper spruzzarmene un po’ anch’io, il proprietario del ristorante in maniera molto aggressiva mi è venuto incontro e me lo hato dalle mani dicendo ‘Io ate non lo voglio dare lo’, guardandomi con disprezzo”. “Io ate non lo voglio dare ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'A quelli come te non do lo spray antizanzare'. La denuncia: ristoratore omofobo nella Puglia delle masserie di lusso [di A… - StigmabaseF : 'A quelli come te non do lo spray antizanzare'. La denuncia: ristoratore omofobo nella ...: È accaduto a Savelletri… - misiagentiles : RT @repubblica: 'A quelli come te non do lo spray antizanzare'. La denuncia: ristoratore omofobo nella Puglia delle masserie di lusso [di A… - muskatnuB : RT @repubblica: 'A quelli come te non do lo spray antizanzare'. La denuncia: ristoratore omofobo nella Puglia delle masserie di lusso [di A… - delfino234 : 'A quelli come te non do lo spray antizanzare'. La denuncia: ristoratore omofobo nella Puglia delle masserie di lus… -