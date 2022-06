Il PSG vuole ingaggiare il centrocampista del Rennes Renato Sanches

(Di giovedì 23 giugno 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Paris Saint-Germain è interessato adai rivali della Ligue 1nella finestra di mercato estiva, secondo 90 minuti. Il rapporto afferma che il nuovo direttore sportivo del PSG Luis Campos ha intensificato la ricerca da parte dei campioni di Francia del 24ennedella nazionale portoghese. Anche il Milan è interessato a, ma i colloqui su un potenziale trasferimento si sono arenati e il PSG è ora pronto a entrare in picchiata e assicurarsi i servizi dell’exdel Bayern ...

Pubblicità

FBiasin : “#Psg anche su #RenatoSanches, pronti 30 milioni per il #Lille”. Le severissime e incombenti nuove regole dell’… - junews24com : Paredes Juve, il centrocampista torna di moda: vuole lasciare il Psg - Spazio_J : La Juventus vuole Paredes: si studia lo scambio con il PSG! - - GabryOnc : RT @mirkonicolino: (#GdS) '#Paredes vuole la #Juve: il suo ciclo a Parigi potrebbe essere chiuso e lui conosce e ama l'Italia. I bianconeri… - SPalermo91 : RT @mirkonicolino: (#GdS) '#Paredes vuole la #Juve: il suo ciclo a Parigi potrebbe essere chiuso e lui conosce e ama l'Italia. I bianconeri… -

Sport Mediaset

Sanches al. Maldini e Massara al lavoro. Milan senza dirigenti. Milan con un supertesoretto per ... Il Lille nonvendere Botman alle nostre condizioni Nonvendere Sanches alle nostre ...10:45 - Yeferson Paz (2002) piace in Serie B: loil Bari. 19 GIUGNO 16:42 - Vlad Chiriches ... 18 GIUGNO 18:55 - Iloffre 3.5 milioni a stagione a Gianluca Scamacca . 18:41 - Sondaggio per il ... Il Psg vuole vendere Neymar ma è prigioniero della sua politica - Sportmediaset Per la Juventus torna di moda il nome di Leandro Paredes. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del PSG, destinato a lasciare i francesi in estate, sarebbe un vecchio pallino dei biancone ...La Juventus pensa a uno scambio con Moise Kean che proprio a Parigi ha lasciato un buon ricordo. Lo anticipa l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. Landro Paredes vuole la Juventus. Così cresce ...