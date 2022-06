Il Pride dei cortocircuiti, a Bologna esclusi i poliziotti gay: “Il loro ambiente è machista e sessista” (Di giovedì 23 giugno 2022) Bologna, 23 giu — Che splendido cortocircuito: la manifestazione che si fregia d’essere inclusiva per eccellenza, cioè il Gay Pride bolognese, esclude gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate gay. Motivo? L’ambiente lavorativo in cui operano, quello di comandi e caserme, è «intriso di machismo e sessismo». Sta così sollevando un gustoso polverone, a base di ipocrisia e contraddizioni lampanti, la decisione della rete Rivolta Pride — a capo dell’organizzazione del Pride di Bologna, in programma per il 25 giugno e per il quale è prevista la partecipazione di almeno 50mila persone: porte chiuse per Polis Aperta, dunque, l’associazione Lgbt che raduna militari e agenti di polizia omosessuali. Il Pride esclude i poliziotti gay A ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 giugno 2022), 23 giu — Che splendido cortocircuito: la manifestazione che si fregia d’essere inclusiva per eccellenza, cioè il Gaybolognese, esclude gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate gay. Motivo? L’lavorativo in cui operano, quello di comandi e caserme, è «intriso di machismo e sessismo». Sta così sollevando un gustoso polverone, a base di ipocrisia e contraddizioni lampanti, la decisione della rete Rivolta— a capo dell’organizzazione deldi, in programma per il 25 giugno e per il quale è prevista la partecipazione di almeno 50mila persone: porte chiuse per Polis Aperta, dunque, l’associazione Lgbt che raduna militari e agenti di polizia omosessuali. Ilesclude igay A ...

ian_atrus : Ah, il ricambio generazionale, quando devi rispiegare di nuovo ogni santa volta che se c'è un pride è perché certa… - bread_trash : I gay sono i primi nemici dei gay. Vietare il pride ai poliziotti gay 'perché parte di un ambiente maschilista' cre… - GeMa7799 : I gesuiti dentro la chiesa cattolica è come un cancro che tutto ha distrutto. - Privacy_Pride : RT @Key4biz: Come risulta a Key4biz, il @GPDP_IT dà '90 giorni a tutti i titolari del trattamento dati dei siti web per adeguarsi all'uso d… - kosaimas59 : Al gay pride di Bologna i falsi moralisti dei diritti lgbt non vogliono che i poliziotti omosessuali partecipino.… -