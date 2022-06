Il presidente del PSG prevede la “migliore versione di Messi di sempre” dopo la deludente stagione della Ligue 1 (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 15:42:36 Il web non parla d’altro: Il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi ha predetto che Messi avrà la sua migliore stagione in assoluto nel 22/23, sulla scia di una prima deludente stagione al Parc des Princes. Messi si è unito come il fiore all’occhiello degli affari estivi del PSG, arrivando come free agent quando è emerso che il Barcellona non poteva più tenerlo al Camp Nou. Tuttavia, ha lottato in Ligue 1, restituendo quello che per i suoi standard è un misero 6 gol e 15 assist in 26 uscite. Lionel Messi ha lottato nella sua prima stagione in Ligue 1, nonostante abbia giocato al fianco di Kylian Mbappé (a sinistra). (Foto di John Berry/Getty Images) Ora, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 15:42:36 Il web non parla d’altro: Ildel Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi ha predetto cheavrà la suain assoluto nel 22/23, sulla scia di una primaal Parc des Princes.si è unito come il fiore all’occhiello degli affari estivi del PSG, arrivando come free agent quando è emerso che il Barcellona non poteva più tenerlo al Camp Nou. Tuttavia, ha lottato in1, restituendo quello che per i suoi standard è un misero 6 gol e 15 assist in 26 uscite. Lionelha lottato nella sua primain1, nonostante abbia giocato al fianco di Kylian Mbappé (a sinistra). (Foto di John Berry/Getty Images) Ora, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Mario Draghi ancora a Palazzo Chigi? No, grazie. Il 67 per cento degli italiani dice di non avere fiducia nell’attu… - rusembitaly : Nell'81° anniversario dell'inizio della #GrandeGuerraPatriottica, il Presidente Russo V.#Putin ha onorato la memori… - AlexBazzaro : In altri tempi se il primo partito che sosteneva un Presidente del Consiglio si fosse scisso a metà, Ministri compr… - Silverh98501764 : RT @eurallergico: @borghi_claudio @Diego280941408 Fallire anche l'elezione del Presidente della Repubblica fa guadagnare o perdere credibil… - Giana_Ric : RT @Ci1812: Mi scusi avvocato, ma quando Di Maio andò a incontrare il leader dei gilet gialli, lei dov’era? Non era forse il presidente del… -