Il Premio Campiello a Roma festeggia 60 anni con i 5 finalisti (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – A Roma, presso la Terrazza dell’Associazione Civita in piazza Venezia, si è tenuto questa sera l’evento dedicato alla storia del Premio Campiello – giunto quest’anno alla 60esima edizione – e alla presentazione degli autori finalisti del Premio Campiello 2022, presenti per la prima volta insieme: Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi), Antonio Pascale con “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi), Daniela Ranieri con “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” (Ponte alle Grazie), Elena Stancanelli con “Il tuffatore” (La nave di Teseo), Bernardo Zannoni con “I miei stupidi intenti” (Sellerio). All’evento, condotto da Giancarlo Leone, manager televisivo e presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi (Apa), erano presenti alcuni protagonisti della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – A, presso la Terrazza dell’Associazione Civita in piazza Venezia, si è tenuto questa sera l’evento dedicato alla storia del– giunto quest’anno alla 60esima edizione – e alla presentazione degli autoridel2022, presenti per la prima volta insieme: Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi), Antonio Pascale con “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi), Daniela Ranieri con “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” (Ponte alle Grazie), Elena Stancanelli con “Il tuffatore” (La nave di Teseo), Bernardo Zannoni con “I miei stupidi intenti” (Sellerio). All’evento, condotto da Giancarlo Leone, manager televisivo e presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi (Apa), erano presenti alcuni protagonisti della ...

rep_parma : Con Umana per la prima volta a Parma il Premio Campiello [aggiornamento delle 16:26] - ParmaDaily : Il Premio Campiello per la prima volta a Parma - rep_parma : Con Umana per la prima volta a Parma il Premio Campiello [aggiornamento delle 12:45] - gazzettaparma : Per la prima volta a Parma il Premio Campiello: martedì al teatro Farnese l'incontro con gli autori - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' morta la poetessa Patrizia Cavalli. Aveva 75 anni. L'esordio nel 1974 con 'Le mie poesie non cambieranno il mondo'. N… -