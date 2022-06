Il premier albanese Edi Rama | «Bruxelles non ha mantenuto le promesse | stallo pericoloso»

Pubblicità

La delusione dell'Albania Il, Edi Rama, al termine del vertice Ue - Balcani, non ha nascosto il suo dissenso per come sono andati i lavori. "Lasciatemi esprimere il mio profondo ...IlEdi Rama, molto seccato dalla mancata partenza dei negoziati di adesione, a causa del veto della Bulgaria sulla Macedonia del Nord per via di dissidi bilaterali sullo status della ...(Adnkronos) - L Ue, sfidata dalla Russia con l'aggressione dell'Ucraina, risponde con una mossa geopolitica. Il Consiglio Europeo ha concesso all Ucraina e alla Moldavia lo status di Paesi candidati..Ma è emersa chiara tra i leader comunitari la necessità di avviare una profonda riforma dell’Ue, cosa che peraltro dicono da anni» «Perché non è stato possibile liberare l’Albania e la Macedonia del N ...