IL PORTIERE SAMUELE PERISAN CEDUTO ALL’EMPOLI

Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto il portiere Samuele Perisan all'Empoli. L'estremo difensore pordenonese – su cui il Club ha creduto fortemente acquisendolo nell'ottobre 2020 – approda nella massima serie dopo essere stato un punto di riferimento della squadra nell'ultimo biennio, in cui si è affermato come uno dei migliori portieri della Serie B. Complessivamente ha collezionato 67 presenze con la maglia neroverde. La Società augura a Samuele le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza, certa che dimostrerà il proprio grande valore anche in A.

