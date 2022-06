Il personaggio di Elliot Page sarà transgender come l’attore: così Vanya diventa Victor su Netflix, prima volta in una serie (Di giovedì 23 giugno 2022) Vanya ora è Viktor. Nella terza stagione della serie The Umbrella Academy, su Netflix, va in scena quello che è forse il primo vero esperimento di modifica di genere di un personaggio nella trama di uno script in corso. Il personaggio interpretato nelle precedenti stagione da Ellen Page, Vanya, diventerà Viktor perché Page oggi si chiama Elliot dopo aver seguito la transizione da donna a uomo. Ancora non è stato spiegato come la serie Netflix giustificherà ai suoi utenti la transizione da Vanya a Viktor. così se nel passato la questione si sarebbe risolta sostituendo l’attrice con un’altra attrice e offrendo al “nuovo” attore un’altra parte o magari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)ora è Viktor. Nella terza stagione dellaThe Umbrella Academy, su, va in scena quello che è forse il primo vero esperimento di modifica di genere di unnella trama di uno script in corso. Ilinterpretato nelle precedenti stagione da Ellen, diventerà Viktor perchéoggi si chiamadopo aver seguito la transizione da donna a uomo. Ancora non è stato spiegatolagiustificherà ai suoi utenti la transizione daa Viktor.se nel passato la questione si sarebbe risolta sostituendo l’attrice con un’altra attrice e offrendo al “nuovo” attore un’altra parte o magari ...

