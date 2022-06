Il patrimonio culturale splende a Dongying (Di giovedì 23 giugno 2022) Dongying, Cina, 23 giugno 2022 /PRNewswire/



Relazione del China Daily: Dongying, nella provincia dello Shandong nella Cina orientale, promuove la tutela del suo artigianato tradizionale combinando turismo locale, sviluppo di prodotti culturali creativi, laboratori sui patrimoni culturali intangibili e ravvivamento rurale. Dongying, la città in cui il Fiume Giallo sfocia nel mare di Bohai, è ricca di risorse culturali, in particolare di artigianato tradizionale e di patrimonio culturale intangibile come la tecnica di pittura con paglia, la lavorazione artigianale della ceramica, la scultura in legno e la tecnica di lavorazione dell'abito tradizionale cheongsam. La tecnica di lavorazione artigianale della porcellana nel villaggio Dongwang di Dongying risale alla dinastia Qing ...

