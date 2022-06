Il nuovo poster di House of the Dragon cita Il Trono di Spade, in attesa del lancio della serie ad agosto (Di giovedì 23 giugno 2022) HBO e Sky svelano il nuovo poster di House of the Dragon, l’attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie originale Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen, gli antenati di Daenerys. I fan, ma anche quanti vogliano arrivare preparati all’appuntamento di agosto senza aver ancora mai visto la serie madre, possono recuperare ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) HBO e Sky svelano ildiof the, l’attesissimaHBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in ondatv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, laè ambientata 200 anni prima degli eventiti nellaoriginale Ildie racconta la storiaCasa Targaryen, gli antenati di Daenerys. I fan, ma anche quanti vogliano arrivare preparati all’appuntamento disenza aver ancora mai visto lamadre, possono recuperare ...

